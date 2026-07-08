Земледельцы Кабардино-Балкарии продолжают уборочную кампанию

По оперативным данным районных органов управления АПК, озимый рапс убран с площади порядка 2 тыс. гектаров, что составляет 30% от уборочной площади данной культуры. Из озимых зерновых первым начали убирать ячмень.
Культура убрана с площади 5,5 тыс. гектаров из занимаемой им 10,4 тыс. гектаров. Более чем с половины площадей собран урожай зеленого горошка, который сразу с поля отправляется на переработку. Шестью консервными заводами Кабардино-Балкарии произведено 39,4 млн условных банок консервированного зеленого горошка.
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