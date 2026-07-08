Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем семьи, любви и верности

Дорогие земляки! Сегодня, в День семьи, любви и верности, жители нашей страны обращают свои сердца к самым светлым ценностям — тем, что связывают нас с родным домом, с нашими старшими и младшими, с нашими корнями и будущим. Этот праздник, учреждённый Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, стал символом глубокого уважения к семье как к главной опоре государства. Инициированные Президентом масштабные национальные проекты в приоритетном порядке решают задачи поддержки семей с детьми: от социальных выплат до создания современной инфраструктуры в городах и сёлах, от строительства школ и детских садов до развития спорта и здравоохранения. День семьи, любви и верности уже стал народным праздником. Сегодня большая, многодетная семья вызывает уважение и считается достижением. Показательно, что в социальных сетях так популярны семейные блогеры, это близкая и понятная всем тема. В Кабардино-Балкарии семья всегда была не просто ячейкой общества, а его сердцем. Именно в кругу родных у нас передаются традиции, обычаи, устои гостеприимства и взаимопомощи. Именно семья учит оставаться человеком в любых обстоятельствах и даёт силы двигаться вперёд. Дорогие друзья! Я искренне желаю каждой семье нашей республики, каждому роду благополучия и согласия. Будьте достойными родителями. Пусть старшее поколение чувствует вашу заботу, а дети растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Храните, берегите тепло своих очагов и щедро делитесь теплом душевным. С праздником!https://t.me/vestikbr