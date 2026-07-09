Рифат Сабитов: «Качественная связь в дороге – это основа безопасности и удобства в поездке»

Мобильный интернет стал стабильнее на трех федеральных трассах. Операторы связи завершили запуск устойчивого LTE-покрытия на трассах М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-12 «Восток».
Общая протяженность дорог превышает 4,7 тысячи километров. Качество сигнала дополнительно проверят Роскомнадзор и ФГУП «ГРЧЦ», а результаты передадут в Минцифры, сообщает МАКС-канал Общественного Совета при Минцифры России.
Отдельные участки пока могут оставаться без связи из-за отсутствия технической возможности подключить оборудование к электросетям. Однако число таких зон постепенно сокращается. Также операторы смогут использовать базовые станции друг друга в небольших населенных пунктах и на трассах, где у компании нет собственной инфраструктуры.
Заместитель Председателя ОС при Минцифры РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов в своем комментарии подчеркнул, что качественная связь в дороге — это основа безопасности и удобства в поездке.
«Люди рассчитывают, что в пути будут работать карты, банковские приложения, маркетплейсы, сервисы бронирования, доставка, корпоративная почта», — отметил он.
«Когда на федеральных трассах появляется стабильный LTE, то человек меньше отрывается от повседневной цифровой жизни, чувствует себя уверенно. В результате связь становится не бонусом, а привычным уровнем комфорта», — добавил Рифат Сабитов.
В 2026—2027 годах LTE-покрытие будет расширено еще на 16 федеральных дорогах общей протяженностью более 13 тысяч километров.
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