В Нальчике благоустраивают прогулочные зоны и создают цветочные ансамбли

В Нальчике – разгар летнего сезона благоустройства и ухода за муниципальными территориями. Особое внимание городские службы уделяют ключевым прогулочным зонам и скверам, где этим летом распустились новые цветочные ландшафты.
Главным центром притяжения стал вход в парк Столетия. Здесь распустились голубые и розовые шапки гортензий, диаметр которых достигает полуметра. Ландшафтные работы не ограничиваются только центральной частью: новые клумбы и газоны поэтапно обустраивают в различных микрорайонах столицы Кабардино-Балкарии. Преображение города уже оценивают жители и гости Нальчика.
Сохранить цветущий облик города – главная задача озеленителей. Чтобы гортензии оставались пышными до самой осени, полив проводят дважды в день каскадным методом, а почву подкармливают специальными удобрениями. Выбранные сорта адаптированы к местному климату и будут радовать глаз до первых заморозков.
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