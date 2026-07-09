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В Нальчике благоустраивают прогулочные зоны и создают цветочные ансамбли

В Нальчике благоустраивают прогулочные зоны и создают цветочные ансамбли

09.07.2026 | 13:15
В Нальчике – разгар летнего сезона благоустройства и ухода за муниципальными территориями. Особое внимание городские службы уделяют ключевым прогулочным зонам и скверам, где этим летом распустились новые цветочные ландшафты. Главным центром притяжения стал вход в парк Столетия. Здесь распустились голубые и розовые шапки гортензий, диаметр которых достигает полуметра. Ландшафтные работы не ограничиваются только центральной частью: новые клумбы и газоны поэтапно обустраивают в различных микрорайонах столицы Кабардино-Балкарии. Преображение города уже оценивают жители и гости Нальчика. Сохранить цветущий облик города – главная задача озеленителей. Чтобы гортензии оставались пышными до самой осени, полив проводят дважды в день каскадным методом, а почву подкармливают специальными удобрениями. Выбранные сорта адаптированы к местному климату и будут радовать глаз до первых заморозков.   https://t.me/vestikbr
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