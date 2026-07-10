В КБР отмечают юбилей заслуженной артистки Асият Черкесовой

С первых шагов на сцене покоряла зрителей не только редким тембром голоса, но и удивительной способностью проживать каждую роль до последней интонации. Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает заслуженная артистка Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Асият Черкесова.
Творческий путь Асият Черкесовой начался в родном ауле Хабез в Карачаево‑Черкесии в местной школе искусств. Дальше была учеба на фортепианном отделении музыкального училища в Черкесске и в консерватории имени Сергея Рахманинова в Ростове‑на‑Дону. С 94-го года Черкесова – солистка Музыкального театра в Нальчике.
За годы работы артистка воплотила на сцене десятки ведущих оперных партий. Для нее искусство – это не только дар, но и труд. Рассказывает: секрет успеха кроется в строгой дисциплине и чувстве ответственности перед зрителем.
Творчество Асият Черкесовой не ограничивается академическим репертуаром: в ее исполнении со сцены звучат и старинные черкесские напевы, и современные произведения на родном языке.
Сегодня заслуженная артистка Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечает свой 60-летний юбилей. За ее плечами – тысячи репетиций, сотни выходов на сцену, десятки ролей. И сегодня яркая история Асият Черкесовой продолжается: она по‑прежнему радует зрителей своим талантом.
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