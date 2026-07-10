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В горах Кабардино‑Балкарии расцвел рододендрон

В горах Кабардино‑Балкарии расцвел рододендрон

10.07.2026 | 13:10
Дерево с розами» – именно так с древнегреческого переводится его имя. В народе этот кустарник называют «альпийской розой». Рододендрон кавказский. Для высокогорья Кабардино-Балкарии – это не просто украшение первой половины лета, а живой памятник природы. Этот вид – эндемик Большого и Малого Кавказа. Он пережил ледниковые эпохи и практически не изменился за миллионы лет. Сегодня его пышное цветение укрывает верховья всех ущелий республики. Но специалисты предупреждают: смотреть можно, прикасаться – опасно. Кустарник занесен в Красную книгу Кабардино-Балкарии. А за яркой внешностью скрывается опасное свойство. Несмотря на это, рододендрон остается зеленым символом региона. Каждое лето на склонах Приэльбрусья он расцветает вопреки суровому климату.   https://t.me/vestikbr
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