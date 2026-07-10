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В Кабардино‑Балкарии активно готовят школы к новому учебному году

В Кабардино‑Балкарии активно готовят школы к новому учебному году

10.07.2026 | 13:50
В Кабардино - Балкарии идет подготовка к новому учебному году. В этом году в республике в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования к первому сентября планируют сдать рекордное количество объектов. Общий объем финансирования на текущий год – более трех миллиардов рублей. Средства распределены по всему региону: по семь зданий отремонтируют в Нальчике, Баксанском и Прохладненском районах, пять – в Зольском, по четыре – в Лескенском и других. До конца года свои двери для учеников откроют десятки обновленных школ. О масштабе работ рассказал министр просвещения и науки КБР – Анзор Езаов. Один из таких объектов – 28-я школа в Нальчике. Зданию сорок лет, и капитальный ремонт здесь проводят впервые. При этом сохраняют сложившуюся атмосферу школы. Активные работы на объекте не прекращаются ни на день. Подрядчики завершают внутреннюю отделку в классах и коридорах. Работа кипит и снаружи: тысячи квадратных метров фасада уже оштукатурены. В Кабардино‑Балкарии по федеральной программе «Развитие образования» отремонтировали более 80 учебных заведений. Работы охватывают и школы, и дошкольные учреждения. К первому сентября все объекты с однолетним циклом ремонта будут готовы – в том числе 28‑я школа: ее ученики встретят День знаний в обновленных стенах.   https://t.me/vestikbr
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