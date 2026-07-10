В Шалушке реконструируют дорогу и завершают замену сетей

Завершили замену канализационных и водопроводных сетей… В Шалушке обновляют дорогу на улице Гергова. Реконструкцию ведут благодаря субсидиям министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
К работам приступили в апреле. Сейчас на участке полным ходом идет капитальный ремонт. Общая протяженность отрезка – около 400 метров. Проезжая часть будет двухполосной, шириной 6 метров, а тротуары – полтора.
В дальнейшем здесь уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроят парковочные места, установят освещение по всей улице и проведут озеленение. В этом районе находятся важные социальные объекты: сельская амбулатория, два спортивных зала и первая школа. Открыть движение на обновленном участке планируют к первому сентября.
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