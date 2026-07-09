В 27 школе Нальчика завершают капремонт к началу учебного года

В 27-й школе Нальчика полностью обновили инженерные сети, завершили стяжку полов и отделку стен. Капитальный ремонт здесь выполняют строго по графику, чтобы успеть сдать объект к началу нового учебного года.
Трудоемкий черновой этап позади. Строители полностью заменили системы электроснабжения, водопровод, канализацию и пожарную сигнализацию. Сейчас рабочие задействованы на ключевых участках.
Пока во дворе разгружают очередную партию груза, в самих корпусах идет подготовка к монтажу сантехники и установке дверей. В трехэтажном здании строители уже приступили к внутренней отделке.
Совсем скоро строительный шум здесь сменится школьными звонками. Обновленные классы и современные коммуникации улучшат образовательную среду. Сдать объект планируют к первому сентября.
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