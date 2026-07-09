Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в заседании президиума Правкомиссии по региональному развитию

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума (штаба) Правкомиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина. На заседании обсуждены вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и повышения устойчивости коммунальной инфраструктуры с учетом текущей ситуации.
Кроме того, речь шла о наполнении региональных дорожных фондов, их финансовой устойчивости для достижения целевых показателей до 2030 года, а также о создании интеллектуальных транспортных систем. Отдельно рассмотрены аспекты реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы «Строительство».
В Кабардино-Балкарии на подготовку объектов к отопительному сезону 2026-2027 годов предусмотрено порядка 1,2 миллиарда рублей. До 1 октября весь комплекс подготовительных работ должен быть завершен. В региональном дорожном фонде заложено более 1,6 миллиарда рублей. В целом, за счет всех источников финансирования в этом году по республике намечено привести в нормативное состояние 143 километра дорог. Только в Нальчике за счет регионального дорожного фонда — 44,3 километра.
В сфере создания социальной инфраструктуры — продолжаем строительство и капитальный ремонт детских садов, школ, медицинских учреждений, ДШИ, библиотек, спортивных объектов. В приоритете остается модернизация коммунальной системы водообеспечения. Казбек Коков напомнил, сейчас в Нальчике ведется реконструкция водозабора «Головной» и очистной станции при нем, плюс по республике в работе 19 объектов водоснабжения и водоотведения, 12 из которых будут введены в этом году.
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