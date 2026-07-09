В Кабардино-Балкарии пресечен межрегиональный канал распространения контрафактной табачной продукции

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции сотрудниками УФСБ России по КБР по взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя г. Нальчика, причастного к обороту контрафактной табачной продукции.
Из незаконного оборота изъято более 15,5 тысяч пачек табачных изделий без федеральных марок акцизного сбора. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 6 лет.
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