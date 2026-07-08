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В Прохладненском районе задержали мужчину при попытке сбыта крупной партии наркотиков

В Прохладненском районе задержали мужчину при попытке сбыта крупной партии наркотиков

08.07.2026 | 10:45
В ходе обхода административного участка участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Прохладненский» на окраине города Прохладного заметили мужчину, который вел себя подозрительно. При личном досмотре у ранее судимого 39-летнего жителя соседнего региона был изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Еще 42 свертка, пластиковую банку и конверт, внутри которого находился зип-пакет с аналогичным веществом, нашли в принадлежащем мужчине автомобиле, припаркованном неподалеку. Экспертиза установила, что изъятым являются синтетические наркотики, общей массой более 160 граммов. Задержанный пояснил, что запрещенные вещества он приобрел через один из мессенджеров с целью дальнейшего сбыта путем осуществления тайниковых закладок на территории Прохладного. В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Прохладненский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.   https://t.me/vestikbr
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