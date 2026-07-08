Господдержка для детей: в КБР выплаты получают более 160 тысяч ребят

Более 160 тысяч детей в Кабардино-Балкарии получают государственную поддержку. Такие данные приводит региональное отделение Социального фонда России.
С начала года на помощь семьям направили свыше 15 миллиардов рублей. Особое внимание – новой мере: ежегодной семейной выплате для работающих родителей. Прием заявлений на нее продлится до октября. Самой массовой поддержкой остается единое пособие для семей с невысоким доходом. По правилам, каждый трудоспособный член семьи должен иметь официальный заработок не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда за расчетный период.
Сумма рассчитывается индивидуально – от половины до полного прожиточного минимума на ребенка. При рождении малыша родителям разово выплачивают почти 28 с половиной тысяч рублей. А сертификат на материнский капитал теперь оформляется автоматически – он поступает в личный кабинет на «Госуслугах» в течение пяти дней после регистрации новорожденного.
https://t.me/vestikbr