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Завершается прием документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет

Завершается прием документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет

23.07.2026 | 16:10
Всего два дня осталось до окончания приема документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Касается это тех абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ без дополнительных испытаний внутри вуза. В ближайшие несколько дней выпускники школ могут не только подать документы, но и изменить заявление – например, поменять приоритеты направлений или забрать документы из одного учебного заведения и подать в другое. После 25 июля вузы приступят к отбору. Конкурсные списки будут публиковать на своих официальных сайтах. Для магистратуры правила другие: институты и университеты сами устанавливают сроки, но не позднее 20 августа. Проверить загруженность документов и оценить свои шансы можно на «Госуслугах» или на сайте выбранного вуза.   https://t.me/vestikbr
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