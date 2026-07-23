Завершается прием документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет

Всего два дня осталось до окончания приема документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Касается это тех абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ без дополнительных испытаний внутри вуза.
В ближайшие несколько дней выпускники школ могут не только подать документы, но и изменить заявление – например, поменять приоритеты направлений или забрать документы из одного учебного заведения и подать в другое. После 25 июля вузы приступят к отбору. Конкурсные списки будут публиковать на своих официальных сайтах.
Для магистратуры правила другие: институты и университеты сами устанавливают сроки, но не позднее 20 августа. Проверить загруженность документов и оценить свои шансы можно на «Госуслугах» или на сайте выбранного вуза.
https://t.me/vestikbr