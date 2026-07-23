В Перинатальном центре КБР выполнили сложную операцию при беременности

В гинекологическое отделение Перинатального центра республики поступила беременная женщина на сроке 16 недель с диагнозом «гигантская кистома яичника». Несмотря на доброкачественный характер новообразования, его размеры создавали серьёзную угрозу для пациентки и плода: опухоль сдавливала растущую матку и препятствовала нормальному развитию ребёнка, при этом отмечалась тенденция к дальнейшему увеличению объёма образования.
Для определения тактики ведения пациентки была сформирована мультидисциплинарная команда специалистов. После комплексной диагностики принято решение о проведении оперативного вмешательства. Главной задачей хирургов было не только радикальное удаление патологического образования, но и максимальное сохранение репродуктивных структур пациентки, а также сохранение беременности.
В ходе высокоточной операции хирурги удалили кистому с содержимым объёмом 3 литра, при этом удалось сохранить сам яичник. Сразу после вмешательства выполнено контрольное ультразвуковое исследование, подтвердившее стабильное состояние плода и матки. В послеоперационном периоде состояние пациентки и ребёнка оставалось стабильным. На текущий момент женщина и будущий ребёнок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Успешный исход клинического случая стал возможен благодаря высокой квалификации специалистов Перинатального центра, слаженной работе операционной бригады и современному оснащению учреждения. Данный случай демонстрирует возможности региональной системы здравоохранения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам с тяжёлой сопутствующей патологией без направления в федеральные центры.
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