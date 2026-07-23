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В Баксанском районе активно собирают голубику
В Баксанском районе активно собирают голубику
23.07.2026
|
15:00
В этом году хозяйства района уже собрали около 1600 тонн ягоды. После второго урожая ожидается почти двукратное увеличение объёмов.
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