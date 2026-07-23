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В библиотеке имени Мальбахова представили портреты выдающихся ученых КБР

В библиотеке имени Мальбахова представили портреты выдающихся ученых КБР

23.07.2026 | 14:30
Открытие портретной галереи ученых нашей республики, которые внесли большой вклад в развитие отечественной и зарубежной науки прошло в национальной библиотеке имени Мальбахова. Инициатором создания экспозиции выступил известный ученый Аслан Закураев. Десятилетиями ученые Кабардино-Балкарии прокладывали маршруты в будущее. Их исследования охватывают самые разные сферы – от геофизики до высоких технологий и медицины. Они решали и прикладные задачи: защищали регион от стихийных бедствий, развивали промышленность, укрепляли агропромышленный комплекс. Идея создания галереи принадлежит Аслану Закураеву. Доктор технических наук, автор уникальных инженерных решений для строительства в горной местности. Он разработал метод защиты магистральных трубопроводов от камнепадов. Всего в его активе более 80 научных работ и 10 патентов. Ученый рассказывает: при отборе имен для экспозиции опирались на официальные базы данных. В экспозицию вошли портреты авторов открытий, ставших мировым достоянием. Среди них – академик Тимур Энеев, заложивший математические основы отечественной космонавтики, выдающийся лингвист Мухадин Кумахов и эксперт в области гидроэнергетики Хазретали Бугов. Особое место занимают труды женщин-исследователей. Масштаб достижений земляков поражает и признанных мэтров науки. Своими впечатлениями от выставки поделился всемирно известный геофизик, лауреат Государственной премии СССР – Магомет Абшаев. Наряду с портретами классиков на выставке представили и мультимедийный блок, посвященный современным разработкам Аслана Закураева – в частности, экологичному транспорту для сложных горных ландшафтов. Познакомиться с экспозицией в Национальной библиотеке имени Мальбахова теперь можно в любое время. Она станет постоянной, а в будущем ее планируют расширить, чтобы увековечить имена всех ученых республики, чьи труды двигают вперед отечественную науку.   https://t.me/vestikbr
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