В КБР открылась школа «Бизнес 07» для начинающих предпринимателей

Самому молодому участнику форума всего 14 лет. Саид Шебзухов из Баксанского района уже пробует силы в агробизнесе – выращивает малину. Признается: дело прибыльное, но на форум он приехал, чтобы масштабировать производство и получить профессиональные знания.
Программа школы не ограничится лекциями – главный акцент в этом году сделан на практику. Организаторы подготовили насыщенные выездные сессии: участники отправятся на ведущие предприятия Кабардино-Балкарии, чтобы увидеть работу успешных компаний изнутри.
Такой подход организаторы используют уже не первый год, он приносит реальные результаты. Выпускники прошлых сезонов сегодня успешно развивают свое дело и укрепляют экономику региона.
Бизнес-интенсив рассчитан на три дня. Итогом станет защита готовых проектов перед экспертами. А пока работа в Доме молодежи кипит – здесь рождаются идеи, которые завтра могут вырасти в успешный бизнес.
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