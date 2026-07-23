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В КБР открылась школа «Бизнес 07» для начинающих предпринимателей

В КБР открылась школа «Бизнес 07» для начинающих предпринимателей

23.07.2026 | 14:15
Самому молодому участнику форума всего 14 лет. Саид Шебзухов из Баксанского района уже пробует силы в агробизнесе – выращивает малину. Признается: дело прибыльное, но на форум он приехал, чтобы масштабировать производство и получить профессиональные знания. Программа школы не ограничится лекциями – главный акцент в этом году сделан на практику. Организаторы подготовили насыщенные выездные сессии: участники отправятся на ведущие предприятия Кабардино-Балкарии, чтобы увидеть работу успешных компаний изнутри. Такой подход организаторы используют уже не первый год, он приносит реальные результаты. Выпускники прошлых сезонов сегодня успешно развивают свое дело и укрепляют экономику региона. Бизнес-интенсив рассчитан на три дня. Итогом станет защита готовых проектов перед экспертами. А пока работа в Доме молодежи кипит – здесь рождаются идеи, которые завтра могут вырасти в успешный бизнес.   https://t.me/vestikbr
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