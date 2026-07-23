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Верховный суд подтвердил: распечатывать электронный полис ОСАГО не обязательно

Верховный суд подтвердил: распечатывать электронный полис ОСАГО не обязательно

23.07.2026 | 14:00
Распечатывать электронный полис ОСАГО водители не обязаны. К такому выводу пришел Верховный суд России, разбирая дело автовладельца, которого оштрафовали за отсутствие бумажного бланка. Высшая инстанция подтвердила: цифровая копия полиса имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Согласно Правилам дорожного движения, водитель обязан предъявить полис обязательного страхования сотруднику Госавтоинспекции. Однако если документ оформлен онлайн, возить с собой его бумажную копию необязательно. Достаточно показать электронную версию с экрана смартфона или планшета. Проверить же подлинность страховки по базе данных – обязанность самих инспекторов. Юристы лишь рекомендуют водителям заранее сохранять ПДФ-файл в память телефона на случай, если на трассе возникнут проблемы с мобильным интернетом.   https://t.me/vestikbr
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