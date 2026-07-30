Заурбек Шахмурзаев представил повесть «Завет»

Публицист из Кабардино-Балкарии Заурбек Шахмурзаев написал новую повесть «Завет». Свое произведение автор приурочил к 200-летию добровольного вхождения Балкарии в Российскую империю. Именно в этих словах – корень замысла автора. В повести Заурбека Шахмурзаева «Завет» нашли отражение реальные исторические факты: присяга балкарских таубиев в 1827 году, награждение генерала Георгия Эммануэля Орденом Святого Александра Невского за дипломатические успехи на Северном Кавказе.
В «Завете» писатель гармонично связывает документальную основу с художественной драмой и показывает, что дипломатия может быть не менее, а порой и более героической, чем сражение. В основе повести – не только масштабные исторические события, но и судьбы простых людей: охотника Баттала, юной Хадижат, русской девушки Марты.
Особое место в повести занимает история Алана – кандидата исторических наук, предпринимателя, молодого участника СВО. Он добровольно отправился на передовую, но получил тяжелое ранение и вернулся домой. Здесь молодой человек сталкивается с душевным кризисом.
Переломным моментом является встреча с директором Государственного архива республики, который предлагает ему Алану работу. Погружаясь в историю народа и опираясь на наставничество старшего коллеги, герой книги обрел новую миссию – сохранять историческую память.
Над повестью «Завет» Заурбек Шахмурзаев работал чуть больше трех месяцев. Свое произведение автор приурочил к 200-летию добровольного вхождения Балкарии в Российскую империю. Эту дату в республике будут отмечать в январе 2027-го.
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