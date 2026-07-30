Музей в Заюково возобновил работу после капитального ремонта

Он пережил несколько переездов, но сохранил главное – память поколений. После капитального ремонта свои двери открыл краеведческий музей селения Заюково. Основал его выдающийся педагог, этнограф и краевед Нурби Жиляев еще в 60-х. За эти годы экспозиция не раз меняла место. Коллекцию перевозили из одного учреждения в другое. Сегодня музей располагается на базе Детской школы искусств. После недавней реконструкции здесь обновили выставочное пространство и установили новые стеллажи.
В фондах – археологические находки, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий. Это в том числе предметы быта, сельскохозяйственный инвентарь, старинная утварь и украшения. Некоторые экспонаты принесли сами жители села, часть – обнаружили во время раскопок.
В планах – расширение музея, говорит Арсен Жиляев. После обновления в Детской школе искусств появились свободные помещения, где можно разместить все без исключения экспонаты. Это сделает выставку более удобной и привлекательной для туристов и жителей района.
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