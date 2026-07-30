В КБР стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности»

В республике стартовала масштабная социальная кампания «Продвижение безопасности». Она направлена на снижение аварийности на перекрёстках. Начали проект с пресс-конференции с участием представителей власти и правоохранительных органов. Обсудили тревожную статистику.
Основная тема брифинга – безопасность на перекрестках. В 25 году на пересечении улиц городов и сел республики произошло почти 160 ДТП. В результате пострадали около двух сотен человек, 16 погибли. В этом году статистика не менее печальна, отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Снизить аварийность на перекрестках призвана Общероссийская социальная кампания Госавтоинспекции «Продвижение безопасности». Продлится она до ноября. Участники – 40 регионов России, в том числе Кабардино-Балкария.
Социальная кампания «Продвижение безопасности» – это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее главная цель – напомнить всем участникам движения о правилах безопасного поведения на перекрестках. В Кабардино-Балкарии реализовывать проект сотрудники Госавтоинспекции будут совместно со специалистами министерств просвещения и по делам молодежи. Особое внимание – детям, которые активно используют средства мобильности: самокаты и велосипеды.
Во время учебного года для детей организуют классные часы, рассказали в Минпросвещения. Во многих школах созданы родительские патрули, которые в часы пик, следят за порядком на территории вокруг учебного года. С января министерство по делам молодежи провело свыше 20 родительских собраний во всех муниципальных районах и городских округах. Эту работу будут продолжать и дальше.
В рамках Социальной кампании «Продвижение безопасности» запланирована серия информационных встреч в образовательных организациях, на крупных фестивалях и других значимых событиях. Организаторы подчеркивают – только комплексный подход и системная работа помогут снизить аварийность на перекрестках.
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