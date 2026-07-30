Полицейские Нальчика провели профилактическую акцию для юных жителей КБР

Лето БЕЗопасности… Профилактическую акцию под таким названием провели полицейские в Нальчике. Ее участниками стали юные жители Кабардино-Балкарии. Детям в доступной форме объяснили, как вести себя на оживленных улицах и в общественных местах, напомнили о главных правилах цифровой гигиены. Сегодня, когда жизнь подростков неразрывно связана с интернетом, это особенно актуально, подчеркивают сотрудники полиции. Молодым людям дали важные советы по кибербезопасности и настоятельно рекомендовали не вступать в переписку с незнакомцами.
Детально обсудили тему «легких денег». Если в сети поступает сомнительное предложение о заработке, ни в коем случае нельзя соглашаться. Более того, о таких сообщениях нужно немедленно рассказывать родителям. В ходе акции ребята активно включились в диалог и сами призвали сверстников быть осмотрительнее и внимательнее к своей безопасности. В завершение встречи каждый получил буклет, где в простой и понятной форме собраны все важные советы.
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