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Во второй школе в Верхней Балкарии продолжается капремонт

Во второй школе в Верхней Балкарии продолжается капремонт

05.06.2026 | 14:39
Во второй школе в Верхней Балкарии завершают демонтаж старых конструкций – впереди обновление фасада и кровли. Капитальный ремонт здесь проводят впервые за 30 лет. Работы идут по государственной программе «Развитие образования» нацпроекта «Молодежь и дети». Школа носит имя балкарского просветителя и историка Мисоста Абаева. С момента открытия комплексного ремонта здесь не было ни разу. Сейчас подрядчики снимают кафель со стен и полов, разбирают деревянные перекрытия и старые оконные блоки. Полностью демонтировали систему отопления, отбили штукатурку. Параллельно электрики меняют внутреннюю проводку. Строители уже приступили к замене кровли – старые шиферные листы полностью уберут. Следом начнут обновлять фасад: его утеплят и отштукатурят по современной технологии. Параллельно с демонтажОм и черновыми работами подрядчики устанавливают новые двери и окна. Школа рассчитана на 160 учеников. К началу учебного года она должна полностью преобразиться: здесь появятся новые классы, теплые коридоры и качественная отделка. Пространство станет современным и безопасным.
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