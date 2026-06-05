Во второй школе в Верхней Балкарии продолжается капремонт

Во второй школе в Верхней Балкарии завершают демонтаж старых конструкций – впереди обновление фасада и кровли. Капитальный ремонт здесь проводят впервые за 30 лет. Работы идут по государственной программе «Развитие образования» нацпроекта «Молодежь и дети». Школа носит имя балкарского просветителя и историка Мисоста Абаева. С момента открытия комплексного ремонта здесь не было ни разу. Сейчас подрядчики снимают кафель со стен и полов, разбирают деревянные перекрытия и старые оконные блоки. Полностью демонтировали систему отопления, отбили штукатурку. Параллельно электрики меняют внутреннюю проводку. Строители уже приступили к замене кровли – старые шиферные листы полностью уберут. Следом начнут обновлять фасад: его утеплят и отштукатурят по современной технологии. Параллельно с демонтажОм и черновыми работами подрядчики устанавливают новые двери и окна. Школа рассчитана на 160 учеников. К началу учебного года она должна полностью преобразиться: здесь появятся новые классы, теплые коридоры и качественная отделка. Пространство станет современным и безопасным.