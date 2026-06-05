Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Кузнецова. Старший лейтенант Красной Армии родился в Тверской области, жил и трудился в Тырныаузе. В годы Великой Отечественной воевал в составе 229-го гвардейского стрелкового полка. Во время Курской битвы 5 июля 1943-го заменил погибшего командира роты и повел солдат в атаку. До Великой Победы офицер не дожил несколько дней – погиб 6 мая 45-го. За мужество и героизм Василий Кузнецов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденАми Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. Имя офицера носит школа шестая школа в Тырныаузе.