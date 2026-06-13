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Третий этап проекта «Династия героев» стартовал в День России

Третий этап проекта «Династия героев» стартовал в День России

13.06.2026 | 09:20
В День России стартовал третий этап проекта «Династия героев». Он помогает детям участников СВО с профориентацией и адаптацией. Проект помогает молодым людям найти наставников, определить призвание и осознанно выбрать путь служения Отечеству. Реализуют его по поручению Главы республики Казбека Кокова. В своем канале в Максе руководитель региона отметил: «Династия героев» дает участникам уникальные навыки и практический опыт, чтобы по примеру отцов и дедов служить на благо России. Поддержку проекту оказывают Росмолодежь и «Движение первых». Напомним, инициатива, созданная в Кабардино-Балкарии в 24-ом году, признана одной из лучших практик в стране и сегодня работает уже в 17 регионах.   https://t.me/vestikbr
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