Третий этап проекта «Династия героев» стартовал в День России

В День России стартовал третий этап проекта «Династия героев». Он помогает детям участников СВО с профориентацией и адаптацией. Проект помогает молодым людям найти наставников, определить призвание и осознанно выбрать путь служения Отечеству. Реализуют его по поручению Главы республики Казбека Кокова.
В своем канале в Максе руководитель региона отметил: «Династия героев» дает участникам уникальные навыки и практический опыт, чтобы по примеру отцов и дедов служить на благо России. Поддержку проекту оказывают Росмолодежь и «Движение первых». Напомним, инициатива, созданная в Кабардино-Балкарии в 24-ом году, признана одной из лучших практик в стране и сегодня работает уже в 17 регионах.
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