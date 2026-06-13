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Кабардино‑Балкария приняла Кубок России по конным пробегам с участием свыше 100 спортсменов

Кабардино‑Балкария приняла Кубок России по конным пробегам с участием свыше 100 спортсменов

13.06.2026 | 09:30
Кубок России по конным пробегам собрал в Кабардино-Балкарии более 100 спортивных пар со всей страны. Сильнейшие всадники преодолевали дистанции до 160 километров. Кубок России по конным дистанционным пробегам собрал в Кабардино-Балкарии более 100 спортивных пар со всей страны. Соревнования прошли на территории комплекса «Красный Гедуко» в Баксанском районе. Организаторы – Федерация конного спорта России и администрация муниципалитета при поддержке Российского спортивного фонда. Среди участников – представители Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской области, регионов Северного Кавказа и Юга России. Маршруты проложили от 40 до 160 километров. Самую длинную дистанцию доверили только сильнейшим. Кубок страны – не просто борьба за медали, но и важный этап подготовки к главным стартам сезона. База, которую так высоко оценивают, – это не только трассы и инфраструктура. Это еще и строгий ветеринарный контроль. На дистанции за каждой лошадью следят врачи. Именно в таких случаях – когда показатели выходят за пределы нормы – может встать вопрос о дальнейшем участии скакуна в забеге. Решение принимают коллегиально – в комиссии не меньше трех врачей. Но одними медицинскими проверками успех не измеряется – важен еще и настрой всадника и его контакт с лошадью. Общий призовой фонд соревнований составил миллион рублей. В борьбе за награды местные скакуны ничуть не уступают именитым арабским. Здесь, на родине кабардинской лошади, к ней особое отношение – уважение и любовь, которую не измерить никакими деньгами. Принимать соревнования такого уровня позволяет и сама площадка. Дорога в Красном Гедуко уникальна: после дождей и ливней вода здесь не задерживается – грунт высыхает быстро. Это позволяет проводить старты в любую погоду.   https://t.me/vestikbr
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