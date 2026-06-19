В Кабардино-Балкарии сотрудники коммерческой организации подозреваются в мошенничестве

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена противоправная деятельность двух сотрудников коммерческой организации, причастных к мошенничеству.
По имеющимся данным, подозреваемыми подготовлены заведомо ложные акты о выполненных работах по благоустройству транспортно-пересадочного узла на территории г. Нальчика, в связи с чем нанесен ущерб государству на общую сумму более 7,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
https://t.me/vestikbr