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Новая мера поддержки: участникам СВО и их семьям спишут долги по кредитам

Новая мера поддержки: участникам СВО и их семьям спишут долги по кредитам

19.06.2026 | 10:30
Участники СВО и их супруги получили право на списание долгов по кредитам до 10 миллионов рублей. Новую меру поддержки озвучили в Совете Федерации. Долги супругов суммируются, но общий лимит на семью остается тем же – 10 миллионов. Чтобы оформить списание, нужно заключить контракт с минобороны не ранее 1 мая этого года и получить на руки заверенную копию с датой подписания. Затем – собрать доказательства наличия долга и подать судебному приставу заявление о прекращении исполнительного производства. К нему прикладываются копии контракта, паспорта и свидетельства о браке, если речь о супруге. После этого необходимо уведомить банк-кредитор и запросить документ о списании долга.   https://t.me/vestikbr  
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