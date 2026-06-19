Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Обсудили пути совершенствования информационного взаимодействия учреждений ФСИН России с региональными органами здравоохранения, исполнение поручений оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу реализации антинаркотической Стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов – от корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Кроме того, в ходе заседания рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год.