В Нальчике стартовал первый модуль программы «Команда управления КБР. Проводники изменений»

Команда управления КБР. Проводники изменений». Первый модуль прикладной программы под таким названием стартовал в Нальчике. Уже четвертый раз корпоративный университет «Эльбрус» проводит ее для государственных и муниципальных служащих. В рамках программы запланировали два очных модуля и одну межмодульную встречу. Участникам предстоит погрузиться в разбор реальных кейсов – они затронут самые острые и значимые вопросы жизни республики.
Флагманскую прикладную программу «Команда управления КБР. Проводники изменений» в республике проводят уже четвертый раз. Обучение для государственных и муниципальных служащих организует Корпоративный университет «Эльбрус» при поддержке правительства Кабардино-Балкарии. В этом потоке к освоению прикладных инструментов и новых управленческих подходов приступили около 50 специалистов. Отобрали их по итогам кадрового аудита и конкурсов для представителей органов власти.
Главная цель программы – усовершенствовать управленческие навыки государственных и муниципальных служащих и повысить эффективность современных практик внедрения и управления изменениями. На открытии образовательной площадки к участникам с приветственным словом обратилась депутат Государственной Думы Виктория Родина.
В течение трех дней со слушателями будут работать эксперты федерального уровня, тренеры и лидеры общественного мнения. Обучение для государственных и муниципальных служащих разбили на тематические модули.
В рамках программы запланировали два очных модуля и одну межмодульную встречу. Участникам предстоит погрузиться в разбор реальных кейсов – они затронут самые острые и значимые вопросы жизни республики. Слушатели не только проанализируют ситуации, но и разработают собственные варианты решений. Завершится обучение 30 сентября.
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