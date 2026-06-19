Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике стартовал первый модуль программы «Команда управления КБР. Проводники изменений»

В Нальчике стартовал первый модуль программы «Команда управления КБР. Проводники изменений»

19.06.2026 | 12:30
Команда управления КБР. Проводники изменений». Первый модуль прикладной программы под таким названием стартовал в Нальчике. Уже четвертый раз корпоративный университет «Эльбрус» проводит ее для государственных и муниципальных служащих. В рамках программы запланировали два очных модуля и одну межмодульную встречу. Участникам предстоит погрузиться в разбор реальных кейсов – они затронут самые острые и значимые вопросы жизни республики. Флагманскую прикладную программу «Команда управления КБР. Проводники изменений» в республике проводят уже четвертый раз. Обучение для государственных и муниципальных служащих организует Корпоративный университет «Эльбрус» при поддержке правительства Кабардино-Балкарии. В этом потоке к освоению прикладных инструментов и новых управленческих подходов приступили около 50 специалистов. Отобрали их по итогам кадрового аудита и конкурсов для представителей органов власти. Главная цель программы – усовершенствовать управленческие навыки государственных и муниципальных служащих и повысить эффективность современных практик внедрения и управления изменениями. На открытии образовательной площадки к участникам с приветственным словом обратилась депутат Государственной Думы Виктория Родина. В течение трех дней со слушателями будут работать эксперты федерального уровня, тренеры и лидеры общественного мнения. Обучение для государственных и муниципальных служащих разбили на тематические модули. В рамках программы запланировали два очных модуля и одну межмодульную встречу. Участникам предстоит погрузиться в разбор реальных кейсов – они затронут самые острые и значимые вопросы жизни республики. Слушатели не только проанализируют ситуации, но и разработают собственные варианты решений. Завершится обучение 30 сентября.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных