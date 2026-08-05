Резервисты «БАРС» на полигоне ЮВО уничтожили БПЛА условного противника

Резервисты из числа граждан, заключивших контракт на пребывание в боевом армейском резерве страны «БАРС», в ходе специальных сборов на полигоне Южного военного округа уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника. В их числе и уроженцы Кабардино-Балкарии.
Обучение резервистов, заключивших контракт на пребывание в боевом армейском резерве страны «БАРС» на полигоне Южного военного округа проходит в любое время суток. Тренировки под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции включают занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также по другим дисциплинам, которые необходимы для эффективной организации обороны.
Мобильные огневые группы используют современные средства вооружения: автомобили с турелями из спаренных пулеметов ПКТ и прицельные комплексы, такие как тепловизионный «Кречет». Также для поражения беспилотных целей применяют автоматы АК-74 и АК-12. Из отрядов БАРС личный состав формируется в мобильные огневые группы. В дальнейшем они будут выполнять задачи по защите объектов критической инфраструктуры своего региона.
Резервисты совмещают гражданскую жизнь с обязательствами, прописанными в контракте с минобороны России. Так, пулеметчик с позывным «Артист» работает в охране предприятия, где принял решение защищать небо родного края.
В рамках специальных сборов на полигоне Южного военного округа резервисты уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника. После завершения занятий их распределят по объектам критической инфраструктуры на территории своего субъекта.
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