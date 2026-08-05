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В России появятся центры патриотического туризма для ветеранов боевых действий

В России появятся центры патриотического туризма для ветеранов боевых действий

05.08.2026 | 13:15
В России создадут центры патриотического туризма для ветеранов боевых действий. Их развернут в рамках проекта «СВОй путь». Концепцию программы разработали при поддержке вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития Максима Решетникова. Как сообщили в «Корпорации Туризм.РФ», координировать эту работу будут участники кадрового проекта «Время героев». Инициатива призвана открыть для бойцов новые возможности. В профильных центрах создадут комфортные условия для отдыха ветеранов СВО и их семей, помогут им освоить гражданские профессии в индустрии гостеприимства, а также организуют площадки для воспитания молодежи. Кроме этого, в стране планируют создать единую экосистему военно-патриотического просвещения. Напомню, что с начала этого года в России также начали действовать федеральные льготные программы на путешествия и экскурсии для участников спецоперации и их близких.   https://t.me/vestikbr
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