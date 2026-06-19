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В КБР идут работы по капремонту многоквартирных домов

В КБР идут работы по капремонту многоквартирных домов

19.06.2026 | 12:50
Программу реализует некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР». Общий объем финансирования – свыше миллиарда рублей. В этом году планируют обновить больше полутора сотен домов по всей республике. В приоритете – кровли, именно они чаще всего требуют срочного вмешательства. На одном из объектов – по улице Ашурова – работы уже в самом разгаре. Сейчас здесь устанавливают стропильную систему, крепят конструктивные элементы и готовят основание под металлочерепицу. На месте трудится бригада – около восьми человек. Жильцы уже замечают перемены. Ирина Овчаренко живет здесь почти полвека и хорошо помнит, каким дом был раньше. Говорит: работать строителям еще есть над чем. А в соседнем доме ремонт уже добрался до фасада. Здесь демонтируют старое покрытие, чтобы затем заново оштукатурить и покрасить стены. Подрядчики уверяют: все сделают качественно и в срок. В фонде отмечают: очередность определяют по состоянию кровли. Где она в худшем виде – туда и направляют силы в первую очередь. Если крыша целая и верхние этажи не заливает – переходят к фасаду. Работы продолжаются. В планах – обновить не только крыши и фасады, но и инженерные системы там, где это необходимо.   https://t.me/vestikbr
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