Через полчаса начнется послание Главы КБР Казбека Кокова региональному Парламенту

Посланиее Главы республики региональному Парламенту. начнется меньше, чем через полчаса. По сути, это главный политический документ года. В прошлом году Казбек Коков подводил итоги пятилетнего развития республики и ставил задачи на ближайшую перспективу.
И сегодняшнее Послание задаст вектор на следующий год. Традиционно в центре внимания – всё, что касается качества жизни людей. Экономика и инфраструктура, здравоохранение и образование. Будет затронута молодежная политика и вопросы управления. Но, как подчеркивают в администрации, особый акцент снова сделают на поддержке участников специальной военной операции и их семей – это вопрос государственного приоритета.
В Доме Правительства, уже собрались депутаты, министры, общественные деятели. Кто-то сверяет последние цифры в документах, кто-то обсуждает детали. Атмосфера — сосредоточенная, но рабочая. Трансляция будет вестись на официальных страницах Главы КБР и Администрации, а также на телеканалах «Россия 24 КБР» и «1 КБР».
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