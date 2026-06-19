В Нальчике продолжается масштабное обновление детского реабилитационного центра «Радуга» — уникального учреждения, не имеющего аналогов на Северном Кавказе. Ежегодно более 3000 детей приезжают сюда для оздоровления и отдыха.
Реконструкция ведется в первом корпусе учреждения. Часть помещений уже готова к чистовой отделке, в остальных работы продолжаются. Параллельно ведётся надстройка шестого этажа и обновление фасада.
После завершения работ мощность центра увеличится на 50 мест – сейчас их 230. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Доступная среда» и будет завершён до конца года. Обновлённый центр станет более комфортным и доступным для детей с инвалидностью и их семей.
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