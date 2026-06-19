Новые участники вступили в добровольную народную дружину Кабардино‑Балкарии

На страже общественного порядка – по зову сердца. В Кабардино-Балкарии ряды добровольной народной дружины пополнили новые участники. Накануне им торжественно вручили удостоверения, нагрудные знаки и нарукавные повязки.
Торжественную церемонию открыл глава администрации Эльбрусского района – Мухтар Отаров. Он обратился к собравшимся со словами о значимости службы и долге перед земляками.
Сегодня в республике действует почти 80 народных дружин, в них состоят более 500 добровольцев. Они помогают полиции пресекать мелкое хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах, выявлять подозрительные предметы и вести профилактические беседы с подростками. Вступить в их ряды может любой совершеннолетний гражданин России без судимости и медицинских противопоказаний.
Сами полицейские отмечают: присутствие дружинников на улицах дисциплинирует нарушителей. Добровольцев обеспечивают жилетами, удостоверениями и нарукавными повязками, а наиболее активных награждают грамотами и ведомственными знаками МВД. На церемонии к движению присоединились новые участники.
Теперь новобранцы официально в строю. А что привело их в дружину – у каждого своя история. Для многих путь сюда начинается с личного примера наставников.
Стать дружинником может каждый – достаточно обратиться в районную администрацию или местный отдел полиции. Также всю информацию можно узнать на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарии.
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