Глава КБР Казбек Коков выступит с ежегодным посланием к региональному Парламенту

Меньше суток осталось до ежегодного послания региональному Парламенту. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подведет итоги прошлого года и изложит стратегию дальнейшего развития.
Перед исполнительными органами власти будут поставлены задачи по достижению национальных целей, которые обозначил президент России Владимир Путин. Развитие отраслей экономики, инфраструктуры, социальной сферы, поддержка предпринимательства, вопросы здравоохранения, образования, молодежной политики, государственного и муниципального управления, повышение уровня доходов и качества жизни людей – эти и многие другие темы будут отражены в Послании.
Особое внимание – поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе СВО, и их семей. Трансляция будет вестись на официальных страницах Главы КБР и Администрации Главы КБР в социальной сети «ВКонтакте», на телеканалах «Россия 24 КБР» и «1 КБР», а также на радиостанциях «Радио России» (101.8 FM) и «Радио Кабардино-Балкария» (99,5 FM).
https://t.me/vestikbr