Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков выступит с ежегодным посланием к региональному Парламенту

Глава КБР Казбек Коков выступит с ежегодным посланием к региональному Парламенту

18.06.2026 | 21:40
Меньше суток осталось до ежегодного послания региональному Парламенту. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подведет итоги прошлого года и изложит стратегию дальнейшего развития. Перед исполнительными органами власти будут поставлены задачи по достижению национальных целей, которые обозначил президент России Владимир Путин. Развитие отраслей экономики, инфраструктуры, социальной сферы, поддержка предпринимательства, вопросы здравоохранения, образования, молодежной политики, государственного и муниципального управления, повышение уровня доходов и качества жизни людей – эти и многие другие темы будут отражены в Послании. Особое внимание – поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе СВО, и их семей. Трансляция будет вестись на официальных страницах Главы КБР и Администрации Главы КБР в социальной сети «ВКонтакте», на телеканалах «Россия 24 КБР» и «1 КБР», а также на радиостанциях «Радио России» (101.8 FM) и «Радио Кабардино-Балкария» (99,5 FM).   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных