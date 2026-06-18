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В медицинском колледже КБР состоялась встреча с родительской общественностью

В медицинском колледже КБР состоялась встреча с родительской общественностью

18.06.2026 | 16:10
В Кабардино-Балкарии активно продолжается работа с родителями, направленная на обеспечение безопасности детей и подростков. На базе медицинского колледжа Кабардино-Балкарского Государственного университета состоялась очередная встреча с родительским сообществом студентов учреждений средне-специального образования. В мероприятии приняли участие: министр по делам молодежи республики Азамат Люев, сотрудники подразделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике, представитель Общественного совета республиканского МВД Заур Тлехураев , а также врачи-психиатры и наркологи. В ходе совещания участники мероприятия обсудили вопросы профилактики девиантного поведения в подростково-молодёжной среде, меры по укреплению взаимодействия семьи, образовательных учреждений, государственных и правоохранительных структур. Отдельное внимание сотрудники полиции уделили вопросам распознавания признаков буллинга среди несовершеннолетних. В ходе профилактической работы были рассмотрены основные проявления травли, включая психологическое давление, унижение, распространение слухов и изоляцию ребёнка в коллективе. Полицейские напомнили представителям родительской общественности о важности внимательного отношения к изменениям в поведении детей: замкнутости, тревожности, снижению успеваемости или нежеланию посещать школу. Были даны рекомендации по своевременному выявлению таких ситуаций и алгоритму действий при подозрении на буллинг, а также подчёркнута необходимость тесного взаимодействия между семьёй, школой и правоохранительными органами для предотвращения трагических последствий. Не менее значимым аспектом стала тема вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия. Сотрудники полиции акцентировали внимание на методах, которые используют злоумышленники для манипуляции подростками, включая давление, обман, обещания лёгких денег или ложного авторитета. Были приведены примеры типичных схем вовлечения молодёжи в незаконную деятельность, такие как распространение запрещённых веществ, участие в массовых беспорядках или совершение мелких правонарушений. Особое внимание уделили профилактике: формированию у подростков критического мышления, развитию навыков отказа и информированию о юридической ответственности за участие в преступлениях. Кроме того, значительное место в обсуждении заняло обеспечение безопасности детей и подростков при участии в дорожном движении. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил правила поведения на дорогах для пешеходов, водителей средств индивидуальной мобильности и подробно остановился на недопустимости передачи права управления транспортным средством несовершеннолетним. Инспектор акцентировал внимание на том, что подобное безответственное поведение взрослых является грубым нарушением законодательства и создаёт прямую угрозу жизни и здоровью детей. «Подростки, не имеющие достаточного опыта, знаний ПДД и психофизиологической готовности к управлению автомобилем, не способны адекватно оценить дорожную обстановку, что многократно увеличивает риск совершения ДТП», - отметил автоинспектор. Сотрудник полиции напомнил, что за передачу управления лицу, не имеющему на это права, предусмотрен значительный административный штраф, но главная цель подобных мероприятий — не наказать, а предотвратить трагедию, сохранив самое ценное — жизнь и здоровье подрастающего поколения.   https://t.me/vestikbr
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