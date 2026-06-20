ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина

В России предложили временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10 процентов. С инициативой выступили Федеральная антимонопольная служба и министерство энергетики.
Изменения планируют ввести с 1 июля по 30 сентября этого года. Мера позволит перераспределить часть бензина для нужд социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Кроме того, ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива аграриям во время сезонных полевых работ. Решение принимается на фоне роста спроса и необходимости стабилизировать рынок.
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