Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина

ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина

20.06.2026 | 10:10
В России предложили временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10 процентов. С инициативой выступили Федеральная антимонопольная служба и министерство энергетики. Изменения планируют ввести с 1 июля по 30 сентября этого года. Мера позволит перераспределить часть бензина для нужд социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Кроме того, ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива аграриям во время сезонных полевых работ. Решение принимается на фоне роста спроса и необходимости стабилизировать рынок.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных