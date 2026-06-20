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В микрорайоне Александровка продолжается ремонт улично-дорожной сети

В микрорайоне Александровка продолжается ремонт улично-дорожной сети

20.06.2026 | 10:40
В микрорайоне Александровка городского округа Нальчик продолжается ремонт улично-дорожной сети в рамках комплексного обновления транспортной инфраструктуры. Общая протяжённость участков превышает 10 км. На сегодняшний день уже завершён демонтаж старого покрытия на улицах Туполева, Тарханова, Пролетарская и в переулке Российский. Также завершены работы по укладке нового асфальта на улицах Карданова, Бесланеева и Ленинградская. Продолжается устройство основания на въездах к частным домам по улице Бесланеева, укладке асфальта на въездах по улице Карданова, демонтажу старого покрытия на улице Клары Цеткин и укладке нового в переулке Российский. Завершить весь комплекс работ планируется летом 2026 года.   https://t.me/vestikbr  
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