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Вопросы правоприменения в сфере антимонопольного законодательства обсудили в Нальчике

Вопросы правоприменения в сфере антимонопольного законодательства обсудили в Нальчике

18.06.2026 | 21:30
Детально вопросы правоприменительной практики и регулирования антимонопольного законодательства представители Федеральной антимонопольной службы обсудили сегодня на семинаре-совещании в Нальчике. Встреча в Доме правительства Кабардино-Балкарии собрала тех, кто отвечает за государственные заказы и их исполнение, представителей муниципалитетов, учебных заведений, правоохранительных и судебных органов. Приветствовал участников первый вице-премьер республики Муаед Кунижев. В 2025-м в федеральное ведомство поступило свыше 50 тысяч жалоб. Это на 7% больше, чем годом ранее. Заместитель руководителя ФАС России Григорий Радионов объяснил это тем, что участники закупок стали более активными. Почти 40% обращений признали обоснованными. При этом внеплановые проверки показали, что нарушений в сфере антимонопольного законодательства стало меньше. Всего за прошлый год служба возбудила 32 тысячи административных дел, а сумма штрафов превысила 140 миллионов рублей. На совещании также говорили о том, как улучшить работу территориальных органов ФАС. Обсудили и вопросы подготовки квалифицированных кадров.   https://t.me/vestikbr
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