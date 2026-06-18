Кабардино‑Балкария присоединилась к празднованию Всемирного дня сыродела

Сегодня отмечается Всемирный день сыродела. Этот праздник объединяет тех, кто занимается производством одного из самых популярных молочных продуктов в мире. В Кабардино-Балкарии сыроделие - не просто ремесло, а часть национальных традиций.
Хребты, тишина и бескрайние альпийские луга. Это высокогорные пастбища Кабардино-Балкарии. С приходом лета сюда перегоняют коров. Сочная трава и чистый воздух напрямую влияют на качество молока, из которого затем делают сыр.
В Баксанском районе Рима Кужева делает сыр по старинному семейному рецепту. Этот способ она унаследовала от бабушки и бережно сохраняет до сих пор. Особенность в том, что для приготовления используют часть желудка коровы в качестве натуральной закваски.
Спустя пять минут молоко начинает сворачиваться. Творожная масса постепенно уплотняется. Дальше – проще: сырную массу собирают вручную и выкладывают в специальный дуршлаг. Он нужен, чтобы придать будущему сыру форму и удалить лишнюю сыворотку.
Готовый сыр посыпают солью и оставляют дозревать. Рима Кужева занимается сыроделием уже несколько десятков лет. Раньше в ее хозяйстве было восемь коров, сейчас осталась одна.
Рассольный, копченый, вареный, сушеный – в республике делают десятки видов домашнего сыра. Его подают как деликатес и используют в самых разных рецептах. А главное блюдо, которое невозможно представить без сыра, – хычины. Именно он придает национальному блюду неповторимый вкус.
Сегодня килограмм домашнего сыра на рынках республики стоит в среднем от 500 до 800 рублей. Но главное – не цена. За каждым кусочком – многолетний труд, семейные рецепты и опыт, который передают из поколения в поколение. Именно эти традиции и делают домашний сыр одной из главных гастрономических визитных карточек Кабардино-Балкарии.
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