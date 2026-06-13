Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР провели всероссийский турнир по самбо в память о Казбеке Панагове

В КБР провели всероссийский турнир по самбо в память о Казбеке Панагове

13.06.2026 | 09:40
Памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова... В Тереке прошли Всероссийские соревнования по самбо. Турнир собрал сильнейших спортсменов страны и стал одним из крупнейших стартов на Северном Кавказе. За этими секундами на ковре – месяцы подготовки. Среди тех, кто боролся за награды, – самбист из Нальчика Имран Коготыжев. К соревнованиям он готовился несколько недель: ежедневно оттачивал технику и работал над физической подготовкой – все ради победы. Турнир носит имя Казбека Панагова - мастера спорта СССР, первого тренера по самбо в Терском районе. С каждым годом он собирает все больше участников со всей страны. В этот раз на ковер вышли 120 атлетов из 20 регионов. Организовали соревнования администрация Терского района при поддержке Всероссийской федерации самбо и министерства спорта республики. По итогам соревнований четыре золотые медали у представителей Краснодарского края. Еще по одной награде высшей пробы завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Помимо медалей и дипломов, победителям и призерам вручили специальные денежные призы, учрежденные семьей Панаговых.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных