В КБР провели всероссийский турнир по самбо в память о Казбеке Панагове

Памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова... В Тереке прошли Всероссийские соревнования по самбо. Турнир собрал сильнейших спортсменов страны и стал одним из крупнейших стартов на Северном Кавказе.
За этими секундами на ковре – месяцы подготовки. Среди тех, кто боролся за награды, – самбист из Нальчика Имран Коготыжев. К соревнованиям он готовился несколько недель: ежедневно оттачивал технику и работал над физической подготовкой – все ради победы.
Турнир носит имя Казбека Панагова - мастера спорта СССР, первого тренера по самбо в Терском районе. С каждым годом он собирает все больше участников со всей страны. В этот раз на ковер вышли 120 атлетов из 20 регионов. Организовали соревнования администрация Терского района при поддержке Всероссийской федерации самбо и министерства спорта республики.
По итогам соревнований четыре золотые медали у представителей Краснодарского края. Еще по одной награде высшей пробы завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Помимо медалей и дипломов, победителям и призерам вручили специальные денежные призы, учрежденные семьей Панаговых.
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