В КБР усилили противоградовую защиту сельхозугодий

За безопасность полей, садов и урожая в Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии и Северной Осетии отвечают специалисты Северо‑Кавказской военизированной службы. На головном командно-диспетчерском пункте в Псынабо смена работает круглосуточно. Метеорологический радиолокатор МРЛ-5 фиксирует опасные облака еще на подходе, а специалисты оперативно решают, когда и как воздействовать на них, чтобы град не добрался до полей. В огневых пунктах воздействия специалисты запускают в небо специальные ракеты с реагентом. Попадая внутрь опасных облаков, вещество запускает процесс кристаллизации: вокруг него моментально образуются крошечные льдинки, которые успевают растаять в воздухе. В результате вместо града на землю выпадает обычный дождь. На закупку противоградовых ракет часть средств выделяет Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, другую часть – частные агрохозяйства. Сегодня в регионе специалисты Северо‑Кавказской военизированной службы защищают от града около полумиллиона гектаров земель. К противоградовой защите в Кабардино-Балкарии приступили в начале апреля. На эти цели из республиканского бюджета выделили 40 млн рублей. Сегодня в регионе действуют около 40 точек запуска ракет с реагентами. Они позволяют защитить сельхозугодья от разрушительного воздействия атмосферных осадков. Сезон противоградовой защиты продлится в Кабардино-Балкарии до 30 сентября.