В КБР трудоустроили свыше четырехсот ветеранов СВО

На сегодняшний день свыше четырехсот ветеранов специальной военной операции из Кабардино-Балкарии уже трудоустроены. Об этом рассказали в региональном фонде «Защитники Отечества». Данные – за три года работы офиса. Трудоустройство входит в число ключевых мер поддержки для тех, кто вернулся с передовой. Также ветераны и их семьи получают юридическую и психологическую помощь, проходят медицинскую реабилитацию. Почти 40 человек окончили «Школу фермера» и теперь открывают собственное дело. Еще 600 бойцов и членов их семей прошли санаторное лечение. Филиалы фонда работают во всех районах республики, а десятки соглашений с министерствами и ведомствами позволяют помогать адресно.