Во всех школах страны стартовали Всероссийские проверочные работы. В Кабардино‑Балкарии в этом году их напишут больше 60 тысяч учеников 4–8‑х и 10‑х классов.
Такие срезы знаний проводят регулярно с 2015-го. Раньше итоговые контрольные проходили без единого стандарта – различались задания, уровень сложности и система оценивания. ВПР устранили эти различия и привели проверку знаний к общему формату. В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, единого для всей страны расписания проверочных работ по дням нет, каждая школа сама определяет конкретные даты. Продлятся ВПР до 20 мая этого года.
