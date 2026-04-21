Неожиданная встреча: в Атажукинском парке появились два дружелюбных гуся

В Атажукинском парке Нальчика появились два гуся. Они выходят из озера прямо на аллеи и охотно идут на контакт с прохожими.
Обычно гусей считают серьезными сторожами. Но эти двое сами ищут общения с людьми: они бегают с детьми и взрослыми, с любопытством заглядывают в объективы камер.
Вместе с гусями в озере плавают утки, которые поселились здесь с прошлого года. Птицы ладят друг с другом. Но даже с этими миролюбивыми гусями лучше соблюдать дистанцию: защищая себя, они могут громко зашипеть и ущипнуть незнакомца. В отличие от диких сородичей, эти гуси выбрали городскую жизнь. Они быстро привыкли, что здесь их кормят и не обижают.
