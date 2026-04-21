Глава КБР Казбек Коков поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

21.04.2026 | 13:00
Сегодня в России отмечается День местного самоуправления, учрежденный указом Президента России в июне 2012 года. С профессиональным праздником работников сферы поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Значимость местного самоуправления как самого близкого к людям уровня публичной власти невозможно переоценить. От него во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в завтрашнем дне. Сегодня жители городов и районов Кабардино-Балкарии видят результаты реализации инициированных Президентом Владимиром Путиным национальных проектов и региональных программ. Их цель — развитие инфраструктуры, обеспечение социального благополучия и повышение качества жизни людей. От эффективной и слаженной работы муниципалитетов зависит многое. Знаменательно, что именно в этот день ежегодно подводятся итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия стала ярким подтверждением того, что Глава государства высоко ценит труд муниципальных работников, и присваивается она выдающимся представителям муниципального сообщества. Добросовестный труд, ответственное отношение к своей миссии, умение вести открытый доверительный диалог с людьми — вот, что должно отличать муниципальных служащих. Руководитель региона выразил благодарность за гуманитарную и благотворительную деятельность, за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Пожелал работникам и ветеранам этой сферы успехов и всего самого доброго!   https://t.me/vestikbr
