Глава КБР Казбек Коков поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День местного самоуправления, учрежденный указом Президента России в июне 2012 года. С профессиональным праздником работников сферы поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Значимость местного самоуправления как самого близкого к людям уровня публичной власти невозможно переоценить. От него во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня жители городов и районов Кабардино-Балкарии видят результаты реализации инициированных Президентом Владимиром Путиным национальных проектов и региональных программ. Их цель — развитие инфраструктуры, обеспечение социального благополучия и повышение качества жизни людей. От эффективной и слаженной работы муниципалитетов зависит многое.
Знаменательно, что именно в этот день ежегодно подводятся итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия стала ярким подтверждением того, что Глава государства высоко ценит труд муниципальных работников, и присваивается она выдающимся представителям муниципального сообщества. Добросовестный труд, ответственное отношение к своей миссии, умение вести открытый доверительный диалог с людьми — вот, что должно отличать муниципальных служащих.
Руководитель региона выразил благодарность за гуманитарную и благотворительную деятельность, за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Пожелал работникам и ветеранам этой сферы успехов и всего самого доброго!
