Синоптики предупредили о дождях и грозах в КБР

Дожди, грозы, мокрый снег в горах… Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни.
Также прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Связано это с тем, что с завтрашнего дня республика попадет под влияние антициклона, который расположился с северо-востока.
По данным сотрудников Гидрометцентра в горных районах днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. А ночью температура опустится до 0, – 5 градусов. Такая погода продержится в Кабардино-Балкарии до конца недели.
